15:50, 05 Ocak 2017 Perşembe

Mantıku’t-Tayr Esentepe’den “ses” verecek

İbrahim Ethem Gören | Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Feridüddin-i Attar’ın efsane eseri Mantıku’t-Tayr’dan yola çıkılarak hazırlanan Mantıkut’tayr/Kuşların Şarkısı isimli minyatür sergisi Esentepe’deki Kuveyt Türk Sanat Galerisi’nde 9 Ocak Pazartesi günü sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

İranlı şair Attar’ın 13’üncü yüzyılda kaleme aldığı Mantıku’t-Tayr isimli alegorik çalışması, yaşadığı asırda ve sonraki yüzyıllarda pek çok kişiyi; özellikle edebiyatçıları ve sanatçıları tesiri altına almış.

Edebiyatçılar Attar’ın eserinden yola çıkarak kendi hayâl ve his dünyalarını da ilave ettikleri çalışmalarla kuşların dilindeki ibareyi anlama ve anlamlandırma gayretinde bulunmuş. Son cümleye 14. Yüzyıl erenlerinden Kırşehirli Gülşehrî’yi de ilave etmek mümkün. Gülşehrî, Mantıkut-tayr’inde Mevlevilik felsefesini işlemiş.

Sanatkârlar da Attar’a bigânene kalmayıp öznesinde Mantıku’t-Tayr olan çalışmalara imza atmış. Özellikle İranlı hattatlar Mentıkut-Tayr’ı nestalik yazı nev’iyle kaleme almış, ressamlar kuşları gökkuşağı renklerine boyamış, minyatürcüler naif kanatlı hayvanların em ve gönül birliğiyle padişahı arama serencamlarını nakşetmiş.

UFUK UYAN: ECDAD SUYA NAKŞETMİŞ EBRU OLMUŞ; KÂĞIDA NAKŞETMİŞ HAT OLMUŞ, EBRU OLMUŞ, MİNYATÜR OLMUŞ.

Mezkûr nakışlar, 9 Ocak Perşembe günü Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki galerisinde sanatseverlere merhaba diyecek. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, açılışını yapacağı sergi hakkında kanaatlerini şu cümlelerle ifade etti: Bizler, hem Genel Müdürlük binamızda ve Gebze’deki Bankacılık Üssümüz’de gerçekleştirdiğimiz sergilerle, hem de ülkemizin dört bir yanındaki şubelerimizde muhafaza ettiğimiz kıymetli eserlerle kültür-sanat alanında yapılan çalışmaları desteklemeye, bu alanda yeni projeler üretmeye ve değerli eserleri icra eden sanatkârları merkezimizde daha sık ağırlayarak desteklemeye gayret edeceğiz.

Ecdat taşa nakşetmiş mezar kitabesi olmuş, suya nakşetmiş ebru olmuş, aharlı kağıda nakşetmiş hat olmuş, kağıda nakşetmiş tezhip olmuş, minyatür olmuş diyen Ufuk Uyan, Mantıku’t-Tayr sergisinde yer alan minyatür eserlerine baktığında gördüklerini şöyle ifade ediyor:

MİNYATÜRLER GÖRÜNENİN ÖTESİNDEKİ ÂLEMİ HATIRLATIYOR

Bugün açılışını yaptığımız ‘Mantıku’t Tayr/Kuşların Şarkısı’ minyatür sergimiz ismini, İslam Milletinin hem büyük bir mutasavvıfı hem de güçlü bir edebiyatçı-şairi olan Feridüddin-i Attar’ın 13. Yüzyılda kaleme aldığı çok değerli bir çalışmasından alıyor. Bu eserlere bakınca görünenin ötesinde de bir âlem olduğunu, beni bende demen bir ben vardır benden içeru sırrını hatırlatıyor adeta. Bu serginin hazırlanması için iki yıl boyunca emek harcayan Minyatür sanatçısı Özcan Özcan Bey ve öğrencilerine sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca sergimizde yer alan nadide eserlerle harmanlanmış, Mantıku’t Tayr‘daki ilahi vuslatı, Allah sevgisini ve bu sevgiye ulaşmak için kalbimizi iyiliklerle donatmanın, kötülüklerden uzaklaştırmanın gerekliliğini en temiz haliyle yansıtmak amacıyla Ayşenur Kapusuz Hanımefendi tarafından kaleme alınan öykü kitabımızı da Kuveyt Türk kültür yayınları arasında katmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim.

ÖZCAN ÖZCAN VE ÖĞRENCİLERİ KUŞLARIN ZİKRİNİ RESMETMİŞ

Yazımıza konu olan serginin de böyle bir hikâyesi var. Minyatür sanatçısı Özcan Özcan, talebeleriyle birlikte Feridüddin-i Attar’ın çalışmasında zikredilen kuşları ve hikâyeleri kendi bakış açıları ve sanat anlayışlarıyla minyatür diliyle nakşetmiş.

Serginin, Feridüddin-i Attar ve Anka minyatür eserlerine Özcan Özcan, Bülbü ve Flamingo’ya İsmet Gömeç; Attar’ın Türbesi ve Serçe ile Hüdhüd’e Hamiyet Leventoğlu; Leylek ile Kartal ve Hüdhüd’e Aysel Bor Çetincan; Yolculuk ve Simurg’a Fatoş Bordor; Hüma ile Hüdhüd’e ve Marifet Yolunda’ya Ayşe Nur Kapusuz; Doğan ve Mavi Kuş’a Emel Demir; Turna’ya Gülgün Keser; Baykuş ve Mandarin Ördeği’ne Arzu Akbulut; Papağan ve Tavus’a Emel Sakarya; Ördek ve Horoz’a Neslihan Bulut; Keklik ile Hüdhüd ve Sülün’e Aysel Güleşer Ekşi; Horoz’a Neslihan Bulut; Sığırcık ve Kumru ile Hüdhüd’e Füsun Yılmaz; Telli Turna ve Saka’ya Fikriye Akbulut; Kuğu’ya ise Zeynep Elçi göz nuru dökmüş.

SERGİ SANETSEVERLERİ NAİF BİR KUŞ DİLİ YOLCULUĞA DAVET EDİYOR

Duayen mintayür ustası Özcan Özcan serginin amacına ve eserlerin hazırlanış safhalarına dair şunları aktardı: “2015 Mayıs ayından itibaren İstanbul, Beyrut, Ankara ve Amasya’da sergilenen ve nihayetinde Kuveyt Türk’ün Türk-İslâm sanatları koleksiyonuna dâhil olan Mantıku’t-Tayr/Kuşların Şarkısı minyatür sergisi ziyaretçilerini 'Çizgilerin ve renklerin dilinden kuşların diline' yapacakları bir yolculuğa davet eden bir sergidir.

Bu sergide amaç halkımıza bilge şair Feridüddin-i Attar'ın İslâm Edebiyatı’nın başyapıtlarından olan Mantıku’t-Tayr isimli eserini, kuşların Simurg’a yolculuğunu minyatürlerle anlatan görsel bir şölen eşliğinde tanıma fırsatı sunmaktır.”

Minyatür hocası Özcan Özcan, Attar’ın kitabından yola çıkarak nakşettikleri minyatürlere gösterilen ilgiye “Bu çalışmamıza gösterilen teveccüh aslında sanatın mevcudu taklit etmek veya tüketmekle değil yeniden üretmekle ayağa kalkacağının bir işareti olması açısından da önemlidir.” cümlesiyle atıfta bulundu.

9 Ocak Pazartesi günü Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki sanat galerisinde açılışı yapılacak olan sergi 13 Marta kadar sanatseverlerin ilgisini bekliyor olacak.