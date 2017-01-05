16:10, 05 Ocak 2017 Perşembe

Pakistan 219 Hint balıkçıyı serbest bıraktı





Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir hapishanede tutuklu bulunan 219 Hint balıkçı serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan kara sularında yasa dışı avlanmakla suçlanan 219 Hint balıkçı serbest bırakıldıktan sonra, ülkelerine gönderilmek üzere Pakistan'ın Karaçi tren garına getirildi.

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