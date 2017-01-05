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Güncelleme: 16:21, 05 Ocak 2017 Perşembe

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İzmir Adliyesi yakınında patlama
İzmir Adliyesi yakınında patlama

İzmir'de Adliye yakınındaki polis noktasında patlama meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir Adliyesi C kapısı girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor. 

Saldırganlarla çatışmaya giren polis saldırganlardan ikisini etkisiz hale getirdi. Saldırganlardan kaçan birinin aranmasına devam ediliyor.

Patlamanın ardından çatışma çıktı. AA'nın haberine göre çatışmada iki saldırgan öldürüldü, biri ise aranıyor.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.


Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Patlamanın C giriş kapısı yakınında olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.



İlgili Konular İzmir patlama
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