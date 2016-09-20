16:35, 05 Ocak 2017 Perşembe

Lazkiye'de bombalı araçla saldırı





Lazkiye'de bir stadyum yakınında bombalı aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Lazkiye'nin Cebele ilçesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Reuters'ın haberinde bombalı bir aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtildi. Suriye resmi haber ajansı SANA da Cebele'deki bir stadyum yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu dükkanların ve park hâlindeki araçların alev aldığını bildirdi.

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