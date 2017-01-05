16:38, 05 Ocak 2017 Perşembe

İzmir'deki patlamaya yayın yasağı getirildi





RTÜK, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi RTÜK, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

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