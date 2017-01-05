Meksika'da Dışişleri Bakanlığı görevine tartışmalı isim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meksika'nın yeni Dışişleri Bakanı, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın adaylık sürecinde ülkeye yaptığı ziyareti organize ettiği için ağır şekilde eleştirilen eski Maliye Bakanı Luis Videgaray oldu.
Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, yeni Dışişleri Bakanının, Trump'ın ziyaretini organize ettiği için eleştirilere konu olmasının ardından Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Luis Videgaray olduğunu açıkladı.
Nieto, Videgaray'ın bakanlık görevine getirilmesiyle ABD ile diyalog ve bağlantının hızlandırılması ile ABD'deki yeni hükümetin ilk gününden itibaren yapıcı ilişkilerin temellerinin atılmasının hedeflendiğini belirtti.
Ayrıca Nieto, "(Yeni Dışişleri Bakanı) Meksikalıların itibar ve egemenliğini zedelemeden ülke çıkarlarına hizmet edecektir." ifadesini kullandı.
Trump'ın ağustos ayındaki Meksika ziyaretini organize eden Videgaray, bu ziyaretten kısa süre sonra istifa etmişti. İstifanın ardından açıklama yapan bakanlık sözcüsü, Videgaray'ın bir daha hiçbir kamu görevine getirilmeyeceğini söylemişti.
Trump'ın Meksika'ya davet edilmesi fikrinin sahibi olduğu ileri sürülen Videgaray, yerel basın ve halk tarafından eleştirilmişti.
Seçim kampanyasında, Meksikalılarla ilgili olumsuz sözler sarf eden Trump, sınıra duvar örüp parasını da Meksika'ya ödeteceğini söylemişti.
Trump'ın bu açıklamaları Meksika kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.
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Dışişleri Bakanlığı görevine, Trump yönetimiyle ülkesi arasındaki ilişkileri geliştirmesi beklenen eski Maliye Bakanı Luis Videgaray getirildi
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