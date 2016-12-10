17:00, 05 Ocak 2017 Perşembe

İslami Cihad Filistin Ulusal Konseyi'ne katılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Cihad Hareketi, gelecek hafta Lübnan'da düzenlenecek Filistin Ulusal Konseyi'nin hazırlık toplantısına katılmaya karar verdiği bildirdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Filistin ulusal çıkarları doğrultusunda 10-11 Ocak tarihlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşecek hazırlık toplantısına icabet edecekleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu toplantının, Filistinli bütün grupları çatısı altında birleştirmesi için Filistin Kurutuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden yapılanmasına yönelik adımlar atılması konusunda uzlaşma fırsatı olmasının umulduğu vurgusu yapıldı.

Hamas yönetimi, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'un gönderdiği "hazırlık komitesi toplantısına katılım davetinin" değerlendirildiğini ve toplantıya katılma yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu üyeleri, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli grupları kapsıyor.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ

Filistin Ulusal Konseyi, yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülüyor.

Resmi sitesinde, bütün bölgelerdeki Filistin halkını temsil ettiği belirtilen konseyin, bağımsızlık, egemenlik, dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru ulusal hakların elde edilmesi için FKÖ'nün politikasını ve programlarını belirlediği kaydediliyor.

Konseyin, FKÖ'nün ve ona bağlı birimlerin planlarını, programını ve uygulayacağı siyaseti belirlemenin yanı sıra yılda bir kez hazırlanan çalışma raporunun incelenmesi, Kurul ile Konsey'e bağlı komitelerin önerilerinin değerlendirilmesi, Milli Fon raporunun incelenmesi ve bütçe değerlendirmesi gibi görevleri bulunuyor.

Filistinli gruplarla bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu Konsey'de Hamas ile İslami Cihad Hareketi yer almıyor.

FKÖ tüzüğüne göre, Filistin Ulusal Konseyinin daimi merkezi Kudüs, Başkanlık Ofisinin geçici merkezi ise Amman'dır. Gazze ve Nablus'ta da şubeleri bulunuyor.

Filistin Ulusal Konseyi 1964 yılında Kudüs'te kuruldu. En son toplantısını ise 1996'da Gazze'de düzenledi. Konseyin oturumları zaman zaman Mısır, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerin başkentlerinde yapıldı.

Konseyin oturumlarında 100 ila 730 üye hazır bulunuyor. Gazze'de 1996'da yapılan olağan toplantıya 730 üye katılmıştı.