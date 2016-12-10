İslami Cihad Filistin Ulusal Konseyi'ne katılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin İslami Cihad Hareketi, gelecek hafta Lübnan'da düzenlenecek Filistin Ulusal Konseyi'nin hazırlık toplantısına katılmaya karar verdiği bildirdi.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Filistin ulusal çıkarları doğrultusunda 10-11 Ocak tarihlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşecek hazırlık toplantısına icabet edecekleri belirtildi.
Açıklamada, söz konusu toplantının, Filistinli bütün grupları çatısı altında birleştirmesi için Filistin Kurutuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden yapılanmasına yönelik adımlar atılması konusunda uzlaşma fırsatı olmasının umulduğu vurgusu yapıldı.
Hamas yönetimi, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'un gönderdiği "hazırlık komitesi toplantısına katılım davetinin" değerlendirildiğini ve toplantıya katılma yönünde karar alındığını duyurmuştu.
Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu üyeleri, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli grupları kapsıyor.
Filistin Ulusal Konseyi, yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülüyor.
Resmi sitesinde, bütün bölgelerdeki Filistin halkını temsil ettiği belirtilen konseyin, bağımsızlık, egemenlik, dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru ulusal hakların elde edilmesi için FKÖ'nün politikasını ve programlarını belirlediği kaydediliyor.
Konseyin, FKÖ'nün ve ona bağlı birimlerin planlarını, programını ve uygulayacağı siyaseti belirlemenin yanı sıra yılda bir kez hazırlanan çalışma raporunun incelenmesi, Kurul ile Konsey'e bağlı komitelerin önerilerinin değerlendirilmesi, Milli Fon raporunun incelenmesi ve bütçe değerlendirmesi gibi görevleri bulunuyor.
Filistinli gruplarla bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu Konsey'de Hamas ile İslami Cihad Hareketi yer almıyor.
FKÖ tüzüğüne göre, Filistin Ulusal Konseyinin daimi merkezi Kudüs, Başkanlık Ofisinin geçici merkezi ise Amman'dır. Gazze ve Nablus'ta da şubeleri bulunuyor.
Filistin Ulusal Konseyi 1964 yılında Kudüs'te kuruldu. En son toplantısını ise 1996'da Gazze'de düzenledi. Konseyin oturumları zaman zaman Mısır, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerin başkentlerinde yapıldı.
Konseyin oturumlarında 100 ila 730 üye hazır bulunuyor. Gazze'de 1996'da yapılan olağan toplantıya 730 üye katılmıştı.
İslami Cihad Hareketi, Lübnan'da düzenlenecek hazırlık toplantısına katılmaya karar verdi
Dışişleri Bakanlığı görevine, Trump yönetimiyle ülkesi arasındaki ilişkileri geliştirmesi beklenen eski Maliye Bakanı Luis Videgaray getirildi
fransa'da bir çiftçi sığınmacıların ülkeye geçişlerine ve ülkede barınmasına yardım ettiği için yargılanıyor
Lazkiye'de bir stadyum yakınında bombalı aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor
Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir hapishanede tutuklu bulunan 219 Hint balıkçı serbest bırakıldı
2016'da meydana gelen doğal afetlerin toplam bilançosunun 175 milyar dolar olduğu belirtiliyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kerry ile telefon görüşmesinde ikili işbirliği ve Tek Çin Politikası konularını ele aldı
Makedonya'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Trafik Güvenliği Kanununa göre kardan dolayı dükkanlarının önünü temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasında ceza kesilecek
Kazakistan'da 5 günden fazla kalacak yabancıların emniyete kayıt yaptırma zorunluluğu, Türk vatandaşları için 30 güne çıkartıldı.
Mısır ile Hamas arasında son zamanlarda gözlemlenen yakınlaşmanın, ortak çıkarları bulunan tarafların ikili ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmaya zemin hazırlayacağı öngörülüyor
Af Örgütü, "Haşdi Şâbi 16 ülkeden 100'den fazla silah türünü kullanıyor" açıklaması yaptı
CIA eski ajanı Nixon Saddam'la Bush'tan daha iyi vakit geçirdiğini, Saddam sonrası Irak'ta yaşananlardan utandığını söyledi
Çin'de 150 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ağır hava kirliliği nedeniyle çok sayıda uçak ve otobüs seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı
2016 yılında Rus rublesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en iyi ikinci sırada yer aldığı bildirildi
Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edilecek
Irak Petrol Bakanı Laıbi, "Yeni yılla birlikte ülkedeki ham petrol üretiminin azaltılması uygulamalarına başlandı." ded