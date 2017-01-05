AKOM'dan İstanbul için WhatsApp hattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış şartlarında olumsuzluklara karşı vatandaşların iş birliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecekleri belirtildi.
Kış şartları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler ve metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukların bu ihbar hattı üzerinden bildirilebileceği vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklarla ilgili ilçe belediye başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak."
Açıklamada, WhatsApp ihbar hattının kış şartları bittikten sonra da Beyaz Masa ekipleri tarafından 7 gün 24 saat takip edilerek İstanbul halkına hizmet vereceği bildirildi.
Açıklamada, meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kritik noktalarda tedbirlerini aldığı kaydedildi.
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AKOM kışın yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların sorununu çözmek için, whatsapp ihbar hattı oluşturdu
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