17:21, 05 Ocak 2017 Perşembe

İzmir saldırısında 2 şehit





İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla 1 mübaşir'in şehit olduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'de Bayraklı Adliye binasının otoparkında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarınında bulunduğu 11 kişi yaralandı. İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla 1 mübaşir'in şehit olduğu bildirildi.

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