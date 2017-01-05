17:23, 05 Ocak 2017 Perşembe

Üst düzey PKK'lı sığınmacılar arasında yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan 'Piling' kod adlı örgüt mensubu, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

PKK'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen 'Piling' kod adlı örgüt üyesi, 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'ye katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı kişi de yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması devam eden PKK’lının, örgütün Suriye'deki kolu YPG'nin saha sorumlusu olarak 2010 yılından bu yana bulunduğu belirlendi.