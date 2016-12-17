Güncelleme: 17:35, 05 Ocak 2017 Perşembe

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 1,5 saat sürdü





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.

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