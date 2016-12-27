17:42, 05 Ocak 2017 Perşembe

Hatay'da DHKP-C operasyonunda 12 gözaltı





Hatay'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'da,DHKP-C'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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