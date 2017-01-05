İzmir Valisi: Saldırı PKK'yı gösteriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İzmir'de yaşanan patlama sonrası İzmir Valisi Erol Ayyıldız gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir polis ve bir adliye memuru şehit oldu. 5 yaralımız var. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında iki adet kalaşnikof ayrıca 8 tane fişek olmak üzere, 8 tane de el bombası ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtan tarafı bu şekilde yapılması. Tedavi gören polis memurlarımız var. Allah onlardan ve diğer polis memurlarından razı olsun. Ulusal basın olarak sizin sağ duyulu davranmanız son derece önemli. Bize bilgilendirme noktasında ne varsa sizinle paylaşacağız. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve patlatıldı. Bütün milletimize baş sağlığı diliyorum. Elde olan verilere göre terör örgütü PKK yaptı" ifadelerini kullandı.
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