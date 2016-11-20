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CHP'nin krizlerin araştırılması önerisi kabul edilmedi
CHP'nin krizlerin araştırılması önerisi kabul edilmedi

CHP'nin, "Türkiye'yi ekonomik krize sürükleyen etkenlerin" araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, "Türkiye'yi ekonomik krize sürükleyen etkenlerin" araştırılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir reel sektör krizinin kapısında durduğunu savundu.

 Hükümetin bu durumu görmezden gelen tavrını devam ettirmesi halinde bir mali krizin başlayacağını belirten Böke, "Hükümet cephesinden 'Bankalar sağlam', 'Kamu maliyesi güçlü' deniyor ancak önlem alınmazsa reel sektörde devam eden çalkantının bu alanlarda ne tür bir etki yaratabileceğini öngörebilmek maalesef, bugünden çok mümkün değil." dedi.

Bu tablo karşısında bütün siyaset kurumunun temel sorumluluğunun bulunduğunu ifade eden Böke, "İktidarın bu durumu değiştirme sorumluluğu var, bizim de çatlayan testi kırılmadan uyarma ve çözüm önerme görevimiz var. Bu önergenin amacı tam da bu durumun önüne geçebilmek ve önüne geçilebilmesi için önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bugün hepimiz daha fakiriz. Paramız her anlamda daha değersiz. Türk Lirası ekim ayından beri yüzde 20 düştü. Bugün hepimiz için hayat daha pahalı. Kısacası, sizin rejim tartışmanız, bizi her geçen gün fakirleştiriyor. Türkiyenin en büyük siyasi ve ekonomik riski de sizsiniz." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK RESMİ HEM YERLİ HEM YABANCI YATIRIMCILAR BEKLİYOR"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Türkiye ekonomisinin hangi verilerle konuşulacağını bilemediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2007 yılına kadar güzel performans sergilediğini, o tarihten sonra bozulmanın başladığını ifade eden Usta, "15 Temmuz'un ekonomi üzerinde ciddi, yıkıcı etkisi olmuştur ama Türkiye tarihinin en büyük işsizlik oranları ile karşı karşıyayız. Gençlerin 4'te birinden fazlası istihdamın dışında. Esnafın, tarım sektörünün, iş dünyasının sıkıntılarını biliyoruz. Kırılganlıkların temelinde rezervlerin düşüklüğü var. Yeni bir politika setine ihtiyaç vardır. Hükümet bunu yapamıyorsa parlamenterler olarak bir komisyon kurup araştırmalıyız." dedi.

Türkiye'nin bütçesinin artık gerçek resmi göstermediğini iddia eden Usta, "Türkiye bütçesinin gerçek resmini hem yerli hem yabancı yatırımcılar bekliyor. Temel problem güven problemidir. Bu nedenle araştırma yapılması yararlı olacaktır." diye konuştu. 

"TÜRKİYE'DE BÜYÜYEN ŞEY İŞÇİLER DEĞİL SERMAYE OLMUŞTUR"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Türkiye'de kapanan şirket sayısının her geçen gün arttığını, işsizlik oranlarının çift hanelerde yer aldığını söyledi.

HDP Grubu olarak hangi siyasi partiden gelirse gelsin doğru bir yaklaşımın paydaşı olmayı sürdüreceklerini belirten Baydemir, "Kırılmak üzere olan testiyi önlemek için hastalıklı ekonomi modelini araştırmayla işe başlamak gerekiyor. 14 yıl boyunca uygulanan ekonomik modelin özü neye dayanmaktadır, bir ülke ne ile ayakta durur? Ülke sanayi ve tarım ile bir gelişir. Gelişken bir tarım ile vatandaşlar karnının doymasını garanti altına alır. Geçtiğimiz 14 yılda tarım ve sanayi de küçülme yaşanmıştır. Toplumsal yaşamda devamlı bir geri gidiş yaşanmıştır. AKP bu ekonomik modeli kendi rızasıyla kabul edip uygulamıştır. Türkiye'de büyüyen şey işçiler değil sermaye olmuştur." dedi. 

"TÜRKİYE GÖRECELİ OLARAK İYİ KONUMDADIR"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise tüm dünyanın zincirleme kriz tabloları ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Büyüme oranlarının analiz edildiğinde tek bir çeyreğin alınarak değerlendirme yapmanın haksızlık olacağını vurgulayan Günay, "IMF son raporunda büyüme rakamlarına göre dünya ortalaması 3,1'dir. Gelişmiş ülkeler yüzde 1,6, AB 1,7, ABD 1,6, gelişmekte olan ülkeler 4,2, Çin ve Hindistan dışında gelişmekte olan ülkeler 2,1 ve Türkiye 3,1"dir. Bizim orta vadede öngörümüz ise yüzde 3,2'dir. Kısacası büyüme performansında Türkiye göreceli olarak iyi konumdadır" dedi.

Hangi ülkenin bu kadar stres testlerinden başarıyla çıkabileceği soran Günay, "Ekonomik verileri geniş yaklaşımla analiz etmemiz gerekir. Cımbızla bir içeriği çekerek olumsuz algı yönetimi yapmayalım. Bu ülke hepimizin, yapıcı her türlü öneriye açığız. Ülkeye inanan ve tüm gücüyle çalışan iş dünyasına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Görüşmelerin ardından CHP'nin önerisi önerisi kabul edilmedi.  



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