18:11, 05 Ocak 2017 Perşembe

Lice'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi





Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbisesi, çok sayıda silah ve mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbisesi, çok sayıda silah ve mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde gerçekleştirilen "Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu" kapsamında, Yolçatı köyü mülki sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde tespit edilen 4 ayrı silah ve mühimmat deposunda arama yapıldığı bildirildi. Kış şartarına rağmen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor Depolarda, M-16 piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, 26 uzun namlulu silah, makineli tabanca, havan, 50 havan mühimmatı, 17 el bombası, anti tank law silahı, 240 uçaksavar fişeği, 188 doçka uçaksavar fişeği, 4 bin 320 uzun namlulu silah fişeği, aydınlatma fişeği, 5 roketatar, 105 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 200 piyade tüfeği fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, anti tank mayını, 11 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 2 tonluk kriko ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbisesi ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet savcılığın talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulduğu, operasyonla ilgili adli işlemlere devam edildiği aktarılan açıklamada, operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam edildiği vurgulandı.

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