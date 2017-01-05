18:19, 05 Ocak 2017 Perşembe

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile birlikte Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da düzenliyor.

HER YIL ÜNİVERSİTEYE HAZİNEDEN YARDIM YAPILACAK

Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak.

Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Üniversite ve vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, harçlardan, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden de muaf tutulacak.

Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanacak.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

İSTANBUL PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BÖLGESİNDE KURULACAK

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde, 49 yıllığına Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bulunan ve Milli Savunma Bakanlığının ihtiyacı dışında kalan uygun alana, üniversitenin kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilecek.