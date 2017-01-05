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Türkiye-Rusya işbirliği İran'ı kaygılandırdı
Türkiye-Rusya işbirliği İran'ı kaygılandırdı

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri 'ne ait bir yayın organında, Suriye'deki Türkiye-Rusya işbirliğinin İran'ı yalnızlaştırdığı değerlendirmesi yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'ye ait bir yayın organındaki analizde, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de artan işbirliğinin İran'ı "kenarda oturan bir oyuncuya" dönüştürdüğü belirtildi.

İran'da aynı zamanda eski Devrim Muhafızları komutanlarından olan Rızai'ye ait "tabnak.ir" sitesinde, "Putin'in Ankara'ya yönelmesi ve Tahran'a çıkardığı engeller" başlıklı bir analiz yayınlandı.

TÜRKİYE AĞIRLIĞINI HİSSETTİRİYOR

Analizde, "Türkiye'nin, İran-Türkiye-Rusya üçlüsünün oluşturduğu eksende gittikçe daha fazla rol aldığı" görüşü ifade edildi.

İRAN GİTTİKÇE 'KENARDA OTURAN OYUNCUYA' DÖNÜŞTÜ

Moskova'da dışişleri bakanları düzeyinde iki hafta önce gerçekleşen üçlü görüşmeden sonra İran'ın gittikçe "kenarda oturan bir oyuncuya" dönüştüğü kaydedilen analizde, Suriye'deki "güvenlik gündeminin" Moskova ve Ankara'ya devredildiği yorumu yapıldı. Analizde, şu ifadeler yer aldı:

"Ateşkes anlaşmasında Ankara ve Moskova'nın oyun kurucu ve garantör sıfatıyla tanıtıldığını açıkça gördük. Kremlin her ne kadar İran'ın ateşkes anlaşmasında etkili olduğunu söylese de İran'ın ateşkes anlaşmasına müdahil olmaması ve isminin garantörlük sıfatından çıkarılması temel sorundur."

SURİYE'DEKİ ŞARTLAR GELECEKTE TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞEBİLİR

Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiğine işaret edilen analizde, şu tespitler yer aldı:

"Harekat, Rusya'nın hava desteğiyle devam ediyor. Yakın gelecekte Türkiye'nin Suriye'de stratejik ve oldukça iyi bir askeri konum elde edeceği tahmin edilebilir. Suriye'deki şartlar gelecekte Türkiye lehine değişebilir. İran bu konuda sessiz kalmayı tercih edip sadece Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Rus güçlerinin işbirliğini izliyor. Daha önce gündeme gelmeyen ve olması düşünülmeyen bir durum."

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ İŞBİRLİĞİ RUSYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Analizde, Türkiye'nin Suriye'deki işbirliğinin Rusya için çok önemli olduğunun belirtilerek, "Bu o kadar büyük öneme sahip ki Rus Büyükelçinin Ankara'da öldürülmesi dahi bu işbirliğine darbe vurmadı." yorumunda bulunuldu.

Ankara ve Moskova arasındaki yakın işbirliğinin Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle Batı için ciddi güvenlik kaygısı oluşturarak, özellikle ABD'yi endişelendirdiği görüşüne yer verilen analizde, bu nedenle Washington yönetiminin Suriye'de Türkiye ve Rusya'yla birlikte hareket etmeye mecbur kaldığı savunuldu.



İlgili Konular türkiye-rusya iran
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