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18:44, 05 Ocak 2017 Perşembe

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Bakan Soylu, Sudanlı mevkidaşı Abidin ile görüştü
Bakan Soylu, Sudanlı mevkidaşı Abidin ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Sudan İçişleri Bakanı İsmet Abdurrahman Zeynel Abidin ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sudan İçişleri Bakanı İsmet Abdurrahman Zeynel Abidin, İçişleri Bakanlığında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması"nı imzalamak üzere bir araya geldi.

Soylu, yaptığı konuşmada, Abidin ile gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel alandaki gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade etti.

Terör lobisinin 21. yüzyılı ve insanlığı teslim almak istediğini anlatan Soylu, güçlerini, ekonomilerinin geleceklerini terör örgütleri üzerinden tahkim etmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini belirtti. Soylu, dost ülkelerin birbiriyle olan münasebetleriyle buna engel olunacağını vurguladı.

"BU BİR İLKTİR"

Sudan İçişleri Bakanı Abidin de ikili güvenlik iş birliği anlaşmasının Türkiye ile olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Bakan Soylu'yu 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının kararlı şekildeki duruşu için tebrik ettiğini dile getiren Abidin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine halkın tankların önüne geçtiğini, bunun da dünya tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.

Abidin, "Silahsız bir halk tankların önünde durdu ve aynı zamanda zafer kazandı, bu da bir ilktir." dedi.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı.



İlgili Konular sudan Türkiye Abidin Soylu
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