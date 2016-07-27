Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:08, 05 Ocak 2017 Perşembe
Avrupa
18:51, 05 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
BBC'nin DEAŞ skeci tartışmalara yol açtı
BBC'nin DEAŞ skeci tartışmalara yol açtı

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin DEAŞ'a katılan İngiliz kadınların yaşamını ele alan komedi skeci ülkede tepkilere neden oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin dün akşam yayımladığı ve DEAŞ’a katılan İngiliz vatandaşı kadınları konu alan komedi skeci ülkede ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

"Revolting" adlı komedi programında yer verilen "DEAŞ’ın Gerçek Ev kadınları" başlıklı skeçte, DEAŞ örgütüne katılan İngiliz kadınların yaşamının nasıl olabileceğiyle ilgili espriler yapıldı.

DEAŞ’ın intihar eylemlerinin ve vahşi infaz uygulamalarının 4 kadın üzerinden alaya alındığı skece yöneltilen eleştiriler arasında DEAŞ'ın vahşi eylemlerini "yumuşattığı" ve Müslüman kadınları kullanarak İslamofobiye hizmet ettiği yer aldı.

Skecin, BBC'nin Facebook sayfasında yayımlanan fragmanı yaklaşık 64 bin yorum aldı.

"MÜSLÜMANLAR İZOLE EDİLİYOR"

Skeci değerlendiren Salford Üniversitesinin Yaratıcı Medya bölümü öğretim üyesi Prof. Umran Ali, programın İngiltere’deki Müslümanların artan bir dar kafalılığa muhatap olduğu bir döneme denk geldiğinin altını çizdi.

İngiltere’de Müslümanların, özellikle de tesettürlü olmaları nedeniyle kadınların artan bir biçimde izole edildiğini dile getiren Ali, "İngiliz vatandaşı Müslümanlar taşlamaya açıklar ancak bu program kötü yazılmış ve DEAŞ’ın kadınları maruz bıraktığı çok ciddi ve vahşi baskıyı insanların gözünde küçültüyor." ifadesini kullandı.

 



İlgili Konular DEAŞ İngiltere Revolting
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BBC'nin DEAŞ skeci tartışmalara yol açtı
BBC'nin DEAŞ skeci tartışmalara yol açtı

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin DEAŞ'a katılan İngiliz kadınların yaşamını ele alan komedi skeci ülkede tepkilere neden oldu
Türkiye-Rusya işbirliği İran'ı kaygılandırdı
Türkiye-Rusya işbirliği İran'ı kaygılandırdı

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri 'ne ait bir yayın organında, Suriye'deki Türkiye-Rusya işbirliğinin İran'ı yalnızlaştırdığı değerlendirmesi yapıldı
İslami Cihad Filistin Ulusal Konseyi'ne katılıyor
İslami Cihad Filistin Ulusal Konseyi'ne katılıyor

İslami Cihad Hareketi, Lübnan'da düzenlenecek hazırlık toplantısına katılmaya karar verdi
Meksika'da Dışişleri Bakanlığı görevine tartışmalı isim
Meksika'da Dışişleri Bakanlığı görevine tartışmalı isim

Dışişleri Bakanlığı görevine, Trump yönetimiyle ülkesi arasındaki ilişkileri geliştirmesi beklenen eski Maliye Bakanı Luis Videgaray getirildi
Fransa'da sığınmacılara yardım eden çiftçiye dava
Fransa'da sığınmacılara yardım eden çiftçiye dava

fransa'da bir çiftçi sığınmacıların ülkeye geçişlerine ve ülkede barınmasına yardım ettiği için yargılanıyor
Lazkiye'de bombalı araçla saldırı
Lazkiye'de bombalı araçla saldırı

Lazkiye'de bir stadyum yakınında bombalı aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor
Pakistan 219 Hint balıkçıyı serbest bıraktı
Pakistan 219 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir hapishanede tutuklu bulunan 219 Hint balıkçı serbest bırakıldı
Afetlerin 2016'daki faturası 175 milyar dolar
Afetlerin 2016'daki faturası 175 milyar dolar

2016'da meydana gelen doğal afetlerin toplam bilançosunun 175 milyar dolar olduğu belirtiliyor
Çin ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Çin ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kerry ile telefon görüşmesinde ikili işbirliği ve Tek Çin Politikası konularını ele aldı
Makedonya'da zorunlu işyeri önü temizliği
Makedonya'da zorunlu işyeri önü temizliği

Makedonya'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Trafik Güvenliği Kanununa göre kardan dolayı dükkanlarının önünü temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasında ceza kesilecek
Kazakistan'dan Türk vatandaşlarına seyahat kolaylığı
Kazakistan'dan Türk vatandaşlarına seyahat kolaylığı

Kazakistan'da 5 günden fazla kalacak yabancıların emniyete kayıt yaptırma zorunluluğu, Türk vatandaşları için 30 güne çıkartıldı.
Mısır ile Hamas ilişkilerinde 'yeni sayfa'
Mısır ile Hamas ilişkilerinde 'yeni sayfa'

Mısır ile Hamas arasında son zamanlarda gözlemlenen yakınlaşmanın, ortak çıkarları bulunan tarafların ikili ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmaya zemin hazırlayacağı öngörülüyor
Af Örgütü'nden Haşdi Şabi açıklaması
Af Örgütü'nden Haşdi Şabi açıklaması

Af Örgütü, "Haşdi Şâbi 16 ülkeden 100'den fazla silah türünü kullanıyor" açıklaması yaptı
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı Onu Bush'a tercih ederim
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Onu Bush'a tercih ederim

CIA eski ajanı Nixon Saddam'la Bush'tan daha iyi vakit geçirdiğini, Saddam sonrası Irak'ta yaşananlardan utandığını söyledi
Çin'de hava kirliliği ulaşımı felç etti
Çin'de hava kirliliği ulaşımı felç etti

Çin'de 150 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ağır hava kirliliği nedeniyle çok sayıda uçak ve otobüs seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı
Rus rublesi 2016 yılının en iyi parası seçildi
Rus rublesi 2016 yılının en iyi parası seçildi

2016 yılında Rus rublesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en iyi ikinci sırada yer aldığı bildirildi

Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması
İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması

54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba!
54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

“Hollandalı Kız” 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor
Hollandalı Kız 5 2 milyon euroya Amsterdam a dönüyor

PKK yandaşlarının İngiliz parlamentosundaki taşkınlığına tepki
PKK yandaşlarının İngiliz parlamentosundaki taşkınlığına tepki

Dünyada en fazla eşek Etiyopya'da
Dünyada en fazla eşek Etiyopya'da

İngiltere'nin son uçak gemisi Türkiye'ye satıldı
İngiltere'nin son uçak gemisi Türkiye'ye satıldı

İngiltere'den Kolombiya’da FARC ile anlaşmaya destek
İngiltere'den Kolombiya da FARC ile anlaşmaya destek

Johnson'dan Esad ve Rusya açıklaması
Johnson'dan Esad ve Rusya açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 