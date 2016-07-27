18:51, 05 Ocak 2017 Perşembe

BBC'nin DEAŞ skeci tartışmalara yol açtı





İngiliz devlet televizyonu BBC’nin DEAŞ'a katılan İngiliz kadınların yaşamını ele alan komedi skeci ülkede tepkilere neden oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz devlet televizyonu BBC’nin dün akşam yayımladığı ve DEAŞ’a katılan İngiliz vatandaşı kadınları konu alan komedi skeci ülkede ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı. "Revolting" adlı komedi programında yer verilen "DEAŞ’ın Gerçek Ev kadınları" başlıklı skeçte, DEAŞ örgütüne katılan İngiliz kadınların yaşamının nasıl olabileceğiyle ilgili espriler yapıldı. DEAŞ’ın intihar eylemlerinin ve vahşi infaz uygulamalarının 4 kadın üzerinden alaya alındığı skece yöneltilen eleştiriler arasında DEAŞ'ın vahşi eylemlerini "yumuşattığı" ve Müslüman kadınları kullanarak İslamofobiye hizmet ettiği yer aldı. Skecin, BBC'nin Facebook sayfasında yayımlanan fragmanı yaklaşık 64 bin yorum aldı. "MÜSLÜMANLAR İZOLE EDİLİYOR" Skeci değerlendiren Salford Üniversitesinin Yaratıcı Medya bölümü öğretim üyesi Prof. Umran Ali, programın İngiltere’deki Müslümanların artan bir dar kafalılığa muhatap olduğu bir döneme denk geldiğinin altını çizdi. İngiltere’de Müslümanların, özellikle de tesettürlü olmaları nedeniyle kadınların artan bir biçimde izole edildiğini dile getiren Ali, "İngiliz vatandaşı Müslümanlar taşlamaya açıklar ancak bu program kötü yazılmış ve DEAŞ’ın kadınları maruz bıraktığı çok ciddi ve vahşi baskıyı insanların gözünde küçültüyor." ifadesini kullandı.

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