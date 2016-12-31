19:35, 05 Ocak 2017 Perşembe

Ankara'da üç eski hakim FETÖ'den tutuklandı



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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, mahkemece tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimler Ahmet Can, Abdurrahman Dursun Bedir ve Hasan Bilgin, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren hakimler, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan 3 hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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