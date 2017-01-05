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Suudi Arabistan Hac kotasını yükseltiyor
Suudi Arabistan Hac kotasını yükseltiyor

Suudi Arabistan yönetiminin Mekke'de kutsal mekanlardaki bazı genişletme çalışmalarının sona ermesi nedeniyle bu yıl hac kotasını yükselteceği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın, Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmalarında sona yaklaşılması ve bazı bölgelerde çalışmaların tamamen bitmesi dolayısıyla bu yıl hac kotasını yükselteceği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed bin Salih bin Tahir Benten, Cidde kentinde İslam ülkeleri hac yetkilileri ile görüşmesinden sonra bu yıl yapılacak hac çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"HACI SAYISI ARTARKEN GEREKEN TEDBİRLERDE ALINACAK"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in bu yıl hac kotalarının artırılmasına onay verdiğini ve bu onay için kendisine teşekkür ettiklerini dile getiren Benten, ülkelere tanınan hacı kotalarının her yıl artırılarak, kabul edilen hacı sayısının kutsal mekanlardaki genişletme çalışmaları öncesine çıkarılacağını belirtti.

Artırılacak sayı hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Benten, hacıların sayısını artırırken gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.



İlgili Konular Suudi Arabistan Hac kotası
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