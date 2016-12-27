19:53, 05 Ocak 2017 Perşembe

İzmir'deki terör saldırısında 2 gözaltı



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İzmir Adliyesi önündeki patlama sonrası Yunus timlerince yakalanan 2 kişi, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.

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