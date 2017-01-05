Astana'daki Suriye görüşmelerine BM de katılacak

Uluslararası Suriye Destek Grubunun, İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.
Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen de Mistura, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınayarak, Türk halkına ve saldırıda hayatını kaybeden diğer ülke vatandaşlarına başsağlığı diledi.
De Mistura, Suriye'de bazı ihlallere rağmen Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduklarını belirterek, "Sadece biz değil, (BM) Güvenlik Konseyi ve açıkçası Suriye halkı da bundan memnun." dedi.
Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin iki garantör ülkesi olduğuna vurgu yapan de Mistura, her iki ülkenin Suriye için başlatmış olduğu insiyatifin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Umarım bu girişim başarıya ulaşacak" diyen de Mistura, BM olarak ateşkesin iki garantör ülkesi Türkiye ve Rusya'yı destekleyeceklerini ve her iki ülkeye de Suriye'deki istatistik alanında katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktardı.
De Mistura, ateşkese rağmen bazı ihlallerin devam ettiğini de dikkat çekerek, Türkiye ve Rusya'nın bunun da üstesinden geleceğine inandığını söyledi.
Türkiye ve Rusya'nın liderliğinde Astana'daki Suriye görüşmeleri için hazırlıkların devam ettiğini, buna İran ve Kazakistan'ın da destek verdiğini anlatan de Mistura, "Biz, yani BM, böyle bir çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür girişimlerin ateşkes anlaşmasını sağlamlaştıracağına inanıyoruz." dedi.
De Mistura, Astana görüşmelerinin 8 Şubat'ta BM himayesinde gerçekleştirilmesi beklenen Suriye içi görüşmelere de yol gösterici olacağını vurgulayarak, "Daha önce belirttiğimiz gibi biz de bu görüşmelere katılmak için planlamalarımızı yapıyoruz ve görüşmelerin başarıya ulaşması için katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün dile getirdiği "İran'ın desteklediği Hizbullah ile Şii milislerin" Suriye'deki ateşkes ihlalleriyle ilgili olarak AA muhabirinin yönelttiği soruya Mistura, şöyle cevap verdi:
"Ateşkes anlaşması bu kez iki önemli ve sahada nüfuzu oldukça yüksek olan Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından ilan edildi. Bundan dolayı beklentiler, umut ve inanç odur ki her iki ülkenin de nüfuz etme kapasitesi vardır. Rusya Suriye rejimi ve destekçisi Hizbullah üzerinde, diğer taraftan da Türkiye ise Halep'te olduğu gibi diğer gruplar üzerinde nüfuzunu gösterebilir."
Öte yandan De Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland ise BM olarak 2016'da Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan bölgelerin yüzde 79'una erişim sağlayamadıklarını bildirdi.
Egeland, ateşkes sonrası BM heyetinin Halep'teki izlenimlerini aktarırken de "Buradaki yıkım inancın çok ötesinde" ifadesini kullandı. Başkent Şam ve civarında 5 buçuk milyon kişiye iki haftadır su verilemediğini bilgisini de paylaşan Egeland, bunun nedenini araştırdıklarını ve şehirdeki sivillerin acilen suya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduğunu belirterek, BM olarak Astana'da barış görüşmelerine katılacaklarını açıkladı
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