İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlaması gereken seferi de yapılamadı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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