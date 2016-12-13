08:09, 06 Ocak 2017 Cuma

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri





İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları hava şartları nedeniyle iptal edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek. Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlaması gereken seferi de yapılamadı. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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