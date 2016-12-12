08:11, 06 Ocak 2017 Cuma

İstanbul'da FETÖ operasyonu





İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu düzenleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi. Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmaması üzerine polis, aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki bir daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devam ediyor.

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