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Guantanamo'da 55 tutuklu kaldı
Guantanamo'da 55 tutuklu kaldı

Guantanamo'da bulunan tutukevinden dört tutuklu Suudi Arabistan'a gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo'daki tutukevinden 4 tutuklunun daha Suudi Arabistan'a gönderilmesiyle tutuklu sayısının 55'e düştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen vatandaşları Salim Ahmed Hadi Bin Kanad (40), Muhammed Recep Sadık Ebu Ganim (42), Muhammed Ali Abdullah Muhammed Buazir (37) ve Suudi Arabistan vatandaşı Abdullah Yahya Yusuf El Şibli'nin (40) tutukevinden gönderildiği bildirildi.

Tutukluları kabul ettiği için ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tutukluların gerekli güvenlik ve insani tedbirler eşliğinde bu ülkeye ulaştırılacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo'yu kapatmaktı. Başkanlık görevini almasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını veren Obama, bu hedefine henüz ulaşamadı.

Bu son tutuklu transferinin ardından Guantanamo'da 55 tutuklunun kaldığı duyuruldu.

TRUMP KARŞI ÇIKIYOR

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından birkaç gün önce yaptığı paylaşımda, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini savunmuştu.

Trump, mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün Trump'ın sözlerine cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ise başkanlığın devrine kadar tutuklu transferine devam edileceğini bildirmişti.



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