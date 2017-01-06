Abbas Paris Konferansından umutlu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris konferansının, Filistin meselesinin çözümü için "uluslararası bir fırsat" olduğunu vurguladı.
Ramallah'taki başkanlık konutunda, aralarında akademisyen ve siyasi aktivistlerin de bulunduğu yüzlerce İsrailli ile bir araya gelen Abbas, Fransa'nın başkenti Paris’te 15 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan, uluslararası bir mekanizmanın geliştirilmesi ve uygulanması için takvim belirlenmesinin hedeflendiği konferansın, "Filistin meselesinin çözümü için uluslararası bir fırsat" olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen 2334 sayılı kararla "İsrail'in yerleşim faaliyetleri politikasının barışı getirmeyeceği, uluslararası toplumun iki devletli çözüm planını tehdit eden bu politikanın karşısında olduğu" yönünde mesaj verildiğini belirten Abbas, şunları kaydetti:
"Müzakereler yoluyla barışın sağlanmasını istiyoruz. Diğer yolları kabul etmiyoruz. Bu yollara başvurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi dünyanın neresinde olursa olsun teröre, aşırılığa ve şiddete karşıyız. Sizin ise bazıları tarafından yolunuza konulan engellere rağmen bugün burada bulunuşunuz, İsrail halkının içinde barışı isteyen ve bunun için çaba sarf eden bir çoğunluğun olduğunu gösteriyor. Biz de barışın gerçekleşmesi ve işgalin bitmesi için elimizi uzatıyoruz."
Fransa'nın Paris konferansı için sarf ettiği çabaları desteklediğini yineleyen Abbas, barış için bu konferansa katılacaklarını bildirdi.
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