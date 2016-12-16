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09:09, 06 Ocak 2017 Cuma
Türkiye
Güncelleme: 08:38, 06 Ocak 2017 Cuma

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Fırat Kalkanı'nda yeni operasyonlar
Fırat Kalkanı'nda yeni operasyonlar

Fırat Kalkanı kapsamında 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken 21 örgüt hedefi imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

 



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