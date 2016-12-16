Güncelleme: 08:38, 06 Ocak 2017 Cuma

Fırat Kalkanı'nda yeni operasyonlar





Fırat Kalkanı kapsamında 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken 21 örgüt hedefi imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İlgili Konular Fırat Kalkanı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.