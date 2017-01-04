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08:47, 06 Ocak 2017 Cuma

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ABD'de büyükelçi krizi kapıda
ABD'de büyükelçi krizi kapıda

Trump'ın, Obama döneminde atanmış tüm büyükelçilerin görevlerine 20 Ocak'ta son verecek bir talimatı Dışişleri Bakanlığına gönderttiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Başkan Barack Obama tarafından atanmış tüm büyükelçilerin görevine 20 Ocak'ta son vermeye hazırlandığı ve bu süreyi uzatmayacağı iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve ABD'li diplomatlara dayandırılan habere göre, Trump'ın geçiş ekibinin 23 Aralık 2016'da Dışişleri Bakanlığı yetkililerine gönderdiği yazıda, Obama döneminde atanan "istisnasız tüm büyükelçilerin 20 Ocak'ta görevlerinin son bulacağı" bilgisi yer aldı.

Haberde, söz konusu talimatın sadece Obama döneminde atanan büyükelçileri kapsadığı, bakanlık bünyesindeki kariyer diplomatlarını içine almadığı kaydedildi.

Bu tür bir talimatın daha önce benzerinin olmadığı, önceki başkanlık değişim süreçlerinde büyükelçilerin görev dönüşümlerinin ihtiyaca ve planlamaya göre zamana yayılarak yapıldığı vurgulandı.

"ABD ELÇİSİ KRİZİ YAŞANABİLİR"

Trump'ın 20 Ocak'ta Obama döneminde atanmış tüm büyükelçilerin görevlerine bir anda son vermesinin birçok önemli ülkede "ABD elçisi" krizine yol açabileceğinin altı çizilirken, Senato onayı da gerektiği için yeni büyükelçilerin görevlerine başlamasının zaman alacağı aktarıldı.

Amerikan medyasına konuşan Trump'ın geçiş ekibinden bir yetkilinin, "bu durumun normal olduğu ve Beyaz Saray dahil birçok kurumda bu görev değişikliklerinin yapılacağını" dile getirdiği bildirildi.

Haberde, isimlerini açıklamak istemeyen bazı dışişleri yetkililerinin, görev süreleri bir anda sona erecek olan çok sayıdaki büyükelçinin özellikle ailevi sorunlarla karşılaşacağını kaydettikleri ifade edildi.

ABD'de başkanın büyükelçileri atama (Senatonun da onayı gerekiyor) ve istediği zaman görevden alma yetkisi bulunuyor ve başkan tarafından atanan büyükelçiler "siyasi elçi" olarak da nitelendiriliyor.

Önceki dönemlerde yeni başkanın göreve başlamasından sonra büyükelçilerin, ihtiyaç durumuna ve ailevi koşullarına göre görev yerlerinde bir süre daha kalmalarına müsade edildiği belirtiliyor.



İlgili Konular Donald Trump
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Amerika Haberleri
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