Güncelleme: 08:56, 06 Ocak 2017 Cuma

Fransa'da kuş gribinin bilançosu ağır





Hızla yayılan kuş gribine karşı önlem alan Fransa çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon ördek ve kazı itlaf edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Tarım Bakanlığı, kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon ördek ve kazın itlaf edilmesini kararlaştırdı. Ülkede kuş gribinin maliyeti 80 milyon avroyu buluyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında şu ana kadar 89 kuş gribi vakasının görüldüğü bildirildi. Kuş gribinin hızla yayılma tehlikesi bulunduğu vurgulanan açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerdeki çiftliklerde yetiştirilen ördek ve kazların itlaf edilmesi için 20 Ocak tarihine kadar süre verildiği duyuruldu. Açıklamada, sektör temsilcilerine zararlarının karşılanacağı vaadinde bulunuldu. Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da, kuş gribinin mali bilançosunun şimdilik 80 milyon avroyu bulması bekleniyor.

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