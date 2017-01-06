Diyanet'ten 'Cemaatler Buluşması'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere karşı uyarmak için 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı. Görüşmeler sonrasında beş ilke belirlendi. Ön görüşmelerin ardından Diyanet, 'Cemaat ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek. Toplantı öncesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan üç kişilik ekip, FETÖ ve DEAŞ gibi ögütlere karşı uyarmak için cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.
Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:
Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati
BEŞ İLKE
Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler şöyle:
1. Tekfir etmeyeceksin: Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.
2. Ötekileştirmeyeceksin: Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.
3. İslam'dan ayrılmayacaksın: İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.
4. Şahısçı olmayacaksın: Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.
5. Şiddete karşı duracaksın: Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.
CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu
DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
Torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile bir araya geldi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 ölü 41 yaralı olduğu öğrenildi
Ardahan'da merkeze bağlı Ovapınar köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
Bugüne kadar 30'a yakın cemaatle bir araya gelen Diyanet'in yakın zamanda 'Cemaatler Buluşması' düzenleyeceği belirtiliyor
Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı
ÖSYM tarafından 11 Şubat'ta ilk defa yapılacak e-ALES öncesi elektronik ortamda deneme sınavı yapılacak
Fırat Kalkanı kapsamında 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken 21 örgüt hedefi imha edildi
Abbas, Fransa'nın öncülük ettiği Paris Konferansı'nın Filistin sorunu için bir fırsat olduğunu söyledi
POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik yürürlüğe girdi
Bakan Çavuşoğlu, İncirlik'in kapatılmasının gündemde olmadığını ancak DEAŞ'ı vurmayan güçlerin orada olmasının da anlamsız olduğunu söyledi