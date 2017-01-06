09:26, 06 Ocak 2017 Cuma

Ardahan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü





Ardahan'da merkeze bağlı Ovapınar köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Ovapınar köyünde oturan Şahbender (74) ve eşi Mecidiye Aras (73), yalnız yaşadıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlendi. Aras çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay gerine gelen sağlık ekipleri, çiftin öldüklerini tespit etti. Cenazeler, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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