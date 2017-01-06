Bulgaristan'da tüm köylere polis devriyesi uygulaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, çarşamba günü yapılan Bakanlar Kurulu oturumunda ülkenin her bir köyünde bir polisin devriye gezmesi talimatını verdi.
Borisov, “İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı her bir köyde bir polisin devriyede bulunmasına ilişkin yasal imkan bulmaları gerekiyor” diye izah etti. Rumyana Bıçvarova, birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı’na yeni 300 devriye aracı sağlanacak ve onlar ülkenin kilit noktalarına konuşlanacak, önceki devriye araçları ise köylerde devriye yapacak” diye raporladı. Jandarma ve özel harekat timlerine yeni ekipman sağlanması da bekleniyor.
Bıçvarova, “Avrupa Birliği tarafından yasa dışı göçün önlenmesi için ülkemize verilen 160 milyon levanın alınmasına ilişkin tüm projeler de uygulanmaya hazır ve kamu ihaleleri yapılması lazım” dedi. Bıçvarova, “2016 yılında ordu ve İçişleri Bakanlığı arasındaki iyi işbirliği sayesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin sayısı yüzde 40 oranında azaldı” diye bildirdi.
Bakan, Bulgaristan ve Türkiye sınırına örülen tel duvarın hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu ve daha sadece sınırın 10 km’lik iki kesimine duvar örüleceğini belirtti.
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