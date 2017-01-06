09:50, 06 Ocak 2017 Cuma

Konya'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü 41 yaralı





Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 ölü 41 yaralı olduğu öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 ölü 41 yaralı olduğu bildirildi Öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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