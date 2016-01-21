09:55, 06 Ocak 2017 Cuma

THY'nin 34 seferi iptal





THY, yarın yapılması planlanan 34 seferini iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Hava Yolları, hava şartları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

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