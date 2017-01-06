ABD'de doktora yapan Pakdil yeni galaksi keşfetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil, "sonradan" adı verilen ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksinin izini buldu.
Minnesota Duluth Üniversitesi ve North Carolina Doğal Bilimler Müzesi’ndeki astronomlar, yeni bir tür halka galaksi keşfettiler. PGC 1000714 adı verilen galaksi, bir eliptik çekirdeğe ve iki dış halkaya sahip. Bu bakımdan, evrende türünün bilinen tek örneği. Bu galaksinin Dünya’ya uzaklığı ise yaklaşık olarak 359 milyon ışık yılı.
Galaksinin alışılmadık yapısı, astronomların, galaksilerin nasıl oluştuklarını ve evrimleştiklerini anlamalarına yardımcı olacak. Astronomlar, henüz halka galaksilerin nasıl oluştuğundan tam olarak emin değiller, fakat dış bölgelerinin çarpışan gazın sonucu olarak meydana gelmiş olma ihtimalleri bulunuyor. Bununla birlikte astronomlar, keşfedilen bu galaksinin halkalarının nasıl oluştuğunu öğrenmenin neredeyse imkansız olduğuna inanıyorlar.
Yukarıdaki fotoğrafta, keşfedilen halka galaksinin sahip olduğu iki halka ayrı ayrı gösteriliyor.
Bu keşif çalışması, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı araştırma dergisinde yayınlandı. İşte burası bizler için bu keşfin önemini artırıyor. Dergide bu araştırmayla ilgili olarak yayınlanan makalenin baş yazarı ABD’de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil. Galaksiyi keşfeden ilk kişinin Burçin Mutlu Pakdil olduğu açıklandı. Bu nedenle, bilim dünyasında var olan birçok örneği gibi onu onurlandırmak adına keşfedilen galaksiye “Burcin’s Galaxy”, yani Burçin’in Galaksisi adı verildi. Burçin Mutlu Pakdil, galaksinin oluşumu ile ilgili olarak “İç ve dış halkanın farklı renkleri, bu galaksinin iki farklı oluşum periyodu geçirdiğini gösteriyor.” dedi.
Çoğu galaksi, disk şekilli spiral ya da yumurta şekilli elips şeklindedir, fakat merceksi galaksiler (spiraller ve elipsler arasında yer alan bir tür çarpı işareti) gibi bazı istisnalar vardır. Ayırt edilebilir bir yapıya ya da şekle sahip olmayan düzensiz gezegenler ve aşırı derecede düşük yoğunluklu gezegenler, son derece dağınık cisimler olarak bilinirler. Bu tuhaf gezegenlerin arasında, yıldızların oluşturduğu tek bir halka tarafından çevrelenen, iyi tanımlanmış eliptik bir çekirdek içeren güzel bir gök cismi olan halka galaksiler vardır. Bu galaksilerin en meşhuru, ilk kez 1950’de astronom Arthur Hoag tarafından keşfedilen Hoag Cismi’dir. Bu tür gezegenlerden evrende çok az bulunur. Gözlemlenen tüm galakasilerinde sadece %0,1’i bu tür gezegenlerdendir.
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ABD'de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil, "sonradan" adı verilen bir Galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksiye “Burcin’s Galaxy”, yani Burçin’in Galaksisi adı verildi.
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