10:04, 06 Ocak 2017 Cuma

Çin ve ABD şirketlerinden nükleer işbirliği





Çin ve ABD şirketlerinin ortak geliştirdiği ilk nükleer santral reaktörünü koruma sistemi hizmete hazır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin Devlet Elektrik Yatırım Grubu'ndan dün yapılan açıklamaya göre, gruba ait Nükleer Enerji Otomasyon Sistem Mühendislik Şirketi (SNPTC) ve ABD Lockheed Martin Şirketi'nin işbirliğiyle geliştirdiği dijital kontrol sistem platformu olan NuPAC, hizmete hazır hale geldi. CRI ajansından alınan bilgiye göre Platform, Çin Devlet Nükleer Güvenliği Müdürlüğü ve ABD Nükleer Yönetim Komitesi'nden onay aldı. NuPAC, dünyada Çin ve ABD'den ruhsat alan ilk nükleer santral reaktörü koruma sistemi oldu. Çin, NuPAC'in telif hakkını tümüyle elinde bulunduruyor. NuPAC, nükleer santralin "sinir sistemi" olarak görülmekte. Bu platform, nükleer santralin yer aldığı bölgede deprem ve benzeri doğal felaketlerin meydana gelmesi durumunda, reaktörün güvenle durmasını sağlayarak nükleer santralin koruyucusu rolü oynuyor.

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