10:09, 06 Ocak 2017 Cuma

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı



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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda zabıt katipliği il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslene eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, Adıyaman'da yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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