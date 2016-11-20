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CHP'den 'Anayasa teklifi' için canlı yayın talebi
CHP'den 'Anayasa teklifi' için canlı yayın talebi

CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel imzası taşıyan başvuruda, Anayasa değişikliği teklifinin ülkenin geleceği açısından son derece önemli bir düzenleme olduğuna işaret edildi. 

Teklifin görüşmelerinin, 9 Ocak Pazartesi günü başlamasının beklendiği, böyle önemli bir düzenlemenin her aşamasının vatandaşlar tarafından izlenmesinin sağlanması gerektiği savunulan başvuruda, "TBMM ile TRT arasında imzalanan protokol uyarınca Anayasa Değişiklik Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilecek görüşmelerinin TBMM TV'den canlı olarak yayınlanmasının sağlanmasını arz ve talep ederiz." ifadesi kullanıldı.



İlgili Konular chp Anayasa değişikliği teklifi
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