10:55, 06 Ocak 2017 Cuma

Yolsuzluk ifadesi için polisler yine Netanyahu'nun kapısında





İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ikinci kez ifade verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu polise 3 saat ifade verdi. Yediot Ahronot’un haberine göre, İsrail polisinin, iş adamlarından rüşvet aldığı ve hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Netanyahu’yu ikinci kez sorguladı. Netanyahu’nun Kudüs’teki başbakanlık konutunda sorgulandığı belirtilen haberde, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Netanyahu, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan ‘Lahav 433’ biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında pazartesi günü 3 saat ifade vermişti. Netanyahu’nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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