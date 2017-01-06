e-ALES başvuruları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-ALES sınavının başvuruları bugün başlıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numalarını girerek yapabilecekler. Başvurular, 6-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet amiri Şerbetçi ve komiser Yıldırım hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı
Bakan Bozdağ'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklamada, "Eylemi PKK gerçekleştirdi, 18 kişi gözaltına alındı"
Biden, Trump'ın 'yetişkin olmasının vaktinin geldiğini' söyledi ancak bu tutumunun göreve geldikten sonra değişeceğine inandığını belirtti
Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı
Dün İzmir'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesinde tören yapılıyor
2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, bu sene 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek
ÖSYM tarafınadn ilk defa bu sene gerçekleştirilecek olan e-ALES sınavının başvuruları bugün başladı
CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu
DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
Torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile bir araya geldi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 ölü 41 yaralı olduğu öğrenildi
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