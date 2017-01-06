11:00, 06 Ocak 2017 Cuma

e-ALES başvuruları başladı





ÖSYM tarafınadn ilk defa bu sene gerçekleştirilecek olan e-ALES sınavının başvuruları bugün başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-ALES sınavının başvuruları bugün başlıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numalarını girerek yapabilecekler. Başvurular, 6-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

İlgili Konular ÖSYM ALES

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.