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İzmir Adliyesinde şehitler için tören
İzmir Adliyesinde şehitler için tören

Dün İzmir'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesinde tören yapılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'de dün yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden iki şehit için bugün İzmir Adliyesinde tören yapılıyor.

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım törene dair şunları aktardı: Terör saldırısından sonra bugün şehitler için cenaze töreni düzenleniyor. Türk bayraklarına sarılı tabutu getirildiler. Adliyede çok hüzünlü bir tablo var. Adliyenin 4 katı da dolu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da geldi. Avukatlar teröre tepki için cübbeleriyle katılıyorlar. AK Parti, CHP ve MHP'den çok sayıda siyasetçi de hazır bulunuyor.



İlgili Konular İzmir patlama
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