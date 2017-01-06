11:20, 06 Ocak 2017 Cuma

İzmir Adliyesinde şehitler için tören





Dün İzmir'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesinde tören yapılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'de dün yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden iki şehit için bugün İzmir Adliyesinde tören yapılıyor. DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım törene dair şunları aktardı: Terör saldırısından sonra bugün şehitler için cenaze töreni düzenleniyor. Türk bayraklarına sarılı tabutu getirildiler. Adliyede çok hüzünlü bir tablo var. Adliyenin 4 katı da dolu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da geldi. Avukatlar teröre tepki için cübbeleriyle katılıyorlar. AK Parti, CHP ve MHP'den çok sayıda siyasetçi de hazır bulunuyor.

İlgili Konular İzmir patlama

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.