Myanmar'da Arakanlı Müslümanları döven polislere gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'da güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) döverken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 8 polis gözaltına alındı.
Myanmar emniyetinden yapılan açıklamada görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 polisin gözaltına alındığını belirtti.
Açıklamada gözaltına alınan polis memurlarından üçünün köy baskınına önderlik ettiği, birinin kamerayı kullandığı ve dördününün de Arakanlı Müslümanları dövdüğünün belirlendiği kaydedildi.
Devlet Başkanlığı ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Norular Polis Karakolu'na saldırı düzenleyip bir polisi öldüren motosikletli 6 kişinin, Koe Tan Kauk'ta saklandıklarına dair ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin köye operasyon düzenlediği ifade edilmişti.
Operasyona katılan polislerden biri tarafından kaydedildiği ortaya çıkan görüntülerde güvenlik görevlisinin bir Arakanlı Müslümanı dövdüğü, diğerinin de bir başka Müslüman'ın yüzüne tekme attığı görülüyordu.
Söz konusu görüntüler, Myanmar hükümetinin ısrarla reddettiği, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının ilk görsel kanıtı olarak niteleniyor.
Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunuyor.
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