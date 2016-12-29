11:51, 06 Ocak 2017 Cuma

İstanbul için yoğun kar uyarısı, Meteoroloji saat verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde , akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale) ile gece saatlerinden itibaren Kütahya , Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gece ve yarın (cumartesi) yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 cm üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."