12:01, 06 Ocak 2017 Cuma

Rusya uçak gemisini Suriye'den çekiyor





Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri kuvvetini azaltmaya başladığını ilan etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını belirtti. Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacağını belirtildi.

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