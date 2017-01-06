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12:05, 06 Ocak 2017 Cuma

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Letonya’da demiryollarına "Rusça" cezası
Letonya’da demiryollarına

Letonya Devlet Dili Merkezi, demiryollarına, Rusça tabeladan astığı için para cezası verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Letonya Devlet Dili Merkezi, demiryolları şirketine Jelgava şehrinde açılan yeni istasyonundaki tabloda bilgileri Letçe'nin yanı sıra Rus ve İngiliz dillerinde yayınlandığı için para cezası kesildi.

Devlet Dili Merkezine yerli sakinlerden gelen şikayet üzerine Letonya Demiryolları şirketine (Latvijas dzelzceļš) ceza verildi.

Merkezden gelen açıklamada, “Devlet dili hakkında yasanın 21. fıkrası ihlal edildi. Söz konusu fıkraya göre devlet kurumları topluma bilgiyi sadece devlet dilinde yaymalılar” denildi.

Merkezde, farkı dillerdeki yazıların sadece turistik bölgelerde kabul edilebilir olduğunu anlattılar. Örneğin, diğer ülkelerden turistlerin geldiği Riga istasyonunda.

Söz konusu ihlal için verilen para cezası 35 ile 140 euro arasında değişebilir.



İlgili Konular Letonya rusya letonya
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