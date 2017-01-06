12:33, 06 Ocak 2017 Cuma

Devriâlem’den sessiz veda!

İbrahim Ethem Gören

Türk televizyonlarının uluslararası tek kültür sanat programı olma özelliğini haiz olan Devriâlem, TV ekranlarına “elveda” dedi: Elveda! Bu sessiz vedaı duyan, işiten, gören, dillendiren hiç kimse olmadı. Oysa Devriâlem, münevverler için, bu toprağa ve coğrafyaya gönül vermiş entelektüeller için hamle çapında işler yapıyor; insanımızın dünyanın dört bir yanının kültür-sanat gündeminden haberdar olmasını temin ediyordu.

Kültür sanat yazarı olarak alanımla ilgili yayınları mülkün mertebe takip ediyorum… Son cümleye kitapları, gazeteleri, dergileri, kitap eklerini, seminerleri, söyleşileri, konferansları ve TV programlarını dâhil edebiliriz. Beğenerek izlediğim en önemli kültür programlardan biri şüphesiz Devriâlem’di. TRT AVAZ’da yayınlanmakta olan programın, yeni takvim yılıyla birlikte yayından kaldırılması benim için; bittabi hemen herkes için sürpriz bir gelişme oldu.

KOSOVA’DAN BİŞKEK’E; BEYRUT’TAN ATİNA’YA KADAR ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT GÜNDEMİNİN NABZINI TUTUYORDU

Devriâlem, geçtiğimiz 4 yıl boyunca önce TRT TÜRK’te, sonra da son bir yıl boyunca TRT AVAZ’da kültürün, sanatın, estetik değerlerin izini sürdü. Sadece bizim topraklarımızda değil; gönül coğrafyamızın uzandığı hemen her yerde medeniyetimize ayna olan güzellikleri keşfedip izleyicilerine aktardı. Kosova’nın, Bişkek’in, Moskova’nın, Erbil’in, Tiran’ın, Sofya’nın, Üsküb’ün, Tunus’un, Cape Town’ın, Kuala Lumpur’un, Atina’nın, Tahran’ın, Beyrut’un ve İslamabad’ın kültür ve sanat gündeminin nabzını tutan Devriâlem'in eksikliği mütemadiyen hissedilecek.

DEVRİÂLEM, TÜRK TELEVİZYONLARININ İLK VE TEK ULUSLARARASI KÜLTÜR PROGRAMIYDI

Tekrarda fayda var. Devriâlem, Türkiye’nin tek uluslararası kültür sanat programıydı, 13 ülkeden canlı bağlantılarla kültür sanat haberlerini özel röportajlar ve detaylı bakışlarla aktarıyordu. Temsilcilerinin bulunduğu ülkelere dair sanat ve medeniyet mahreçli önemli konu başlıklarını gündeme taşıyan özel bir kültür programıydı Devriâlem.

RUHU VE DURUŞU VARDI

Devriâlem, bulunduğu bölgelerin güncel sanat haberlerini, kültür olaylarını, coğrafyaların kendileri olmasını sağlayan geleneklerini, köklü kurumlarını, İslâm ve Osmanlı mirası eserlerini, tarihi yapılarını, düşünürlerini, yazarlarını, sanatçılarını, sanat eserlerini ve etkinliklerini ekrana getiriyordu. Ruhu, duruşu ve kimliği vardı programın. Devriâlem, Müslüman Türk’ün sanat zevk ve izzetini toplumun bilgisine arz etme gibi bir misyona sahipti.

Devriâlem muhabirleri bir gün Kudüs’te Nebi Musa şenliklerinde, başka bir gün İran’da sizdehbeder (Nevruz) günü kutlamalarında, sonraki gün Kırım Tatarlarının sürgün öykülerinin orta yerinde, başka bir gün de Hicaz Demiryolu’nun son istasyonunda kültür haberciliği peşinde koşuyordu.

GELENEKSEL SANATLARIN İZİNİ SÜRÜYORDU

Devriâlem, hat, tezhip, ebru, minyatür, katı’, kalemişi, cilt vb. gibi geleneksel sanatların usta temsilcilerine mikrofon uzattığı kadar çağdaş sanatları, edebiyat ve şiir günlerini, bienalleri de takip ediyor, 13 ülkede düzenlenen sanat atölyesi çalışmalarını takip ederek özgün haberlere imza atıyordu. Türkiye’ye ve temsilcilerin bulunduğu ülkelere mâl olmuş önemli şahsiyetleri “Kimdir?” bölümünde ekrana taşıyarak yazarlara, düşünürlere, bilim ve sanat insanlarına bir yandan vefa örneği gösterirken diğer yandan genç nesle abidevi şahsiyetlerin hikâyelerini anlatıyordu.

İSLÂM MEDENİYETİ’NE AYNA TUTARAK MÜSLÜMAN SAATİNİ GÜNDEME GETİRİYORDU

Devriâlem, Osmanlı Cihan Devleti’nin geniş coğrafyasında ürettiği insani, ahlaki, vicdani değerleri, İslam ve Türk düşünürlerinin, ilim, sanat ve zanaat erbabının ilim, fen, kültür ve medeniyet havzamıza miras bıraktığı unutulmak üzere olan kıymetleri bulup gün ışığına çıkarıyordu. Müslüman saatine ayarlı olan programın ana ekseninde İslâm, Selçuklu, Osmanlı medeniyet ve irfanı vardı.

KÜLTÜR SANAT TOPLUMLARIN TUTUNDUĞU DALDIR

Devriâlem’in yayından kaldırılış sebebinin hikmetinden sual olunur mu bilinmez ama bilinen şey TRT’nin ilk ve tek uluslararası kültür programının yayınını sonlandırmış olduğu.

Kültür sanat, toplumların tutunduğu daldır. Kültür sanat, tarih gibi, milletlerin yurdudur. Milletler ve dahi medeniyetler kültür-sanat değer ve eserlerinin üzerine inşa edilir. Bu cümleden olarak sanat ve kültür, coğrafya kadar önemlidir. Medeniyetimizden Mimar Sinan’ı, Itri’yi, Piri Reis’i, Matrakçı Nasuh’u, Şeyh Hamdullah’ı, Molla Fenari’yi, Baba Nakkaş’ı, Taşköprülüzade’yi, Hoca Ali Rıza’yı çekip alırsanız geriye ruhsuz bir mimari, şuursuz bir musiki, amelsiz bir ilim, ahenksiz bir sanat yığını kalır.

MAŞEVİ VİCDAN İLİM, HİKMET VE KÜLTÜRLE GÖNÜL TASINI DOLDURUR

Kültür ve sanatın yanında bu iki anahtar kelimeden ayrı düşünülemeyecek kültür ve sanat felsefesi de önemli… Son cümleye TV yayıncılığı felsefesini eklemek vakıa mutabık olacaktır.

Sanatta yozlaşma, değerlerde aşınma, kültürde birikimsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Milletlerin maşeri vicdanı irfanla, ilimle, hikmetle, öz kültürle, sanatla gönül tasını damla damla doldurur. Yıkıcı tesirlerine maruz kaldığımız şu ahir zamana öyle bir atmosferde hâkim ki, Batı kültürü, sinemasıyla, televizyonuyla, sanatıyla, kitabıyla, sahne ve perdesiyle, beyaz camıyla FETÖ’nün, DEAŞ’ın, PKK’nın, PYD’nin milli birliğimize kast ettiği gibi gönül evlerimize, toplumumuzun maşeri vicdanına dört bir koldan hücum ediyor. Tedbiri alınmadığı takdirde Batı medeniyetinin misyoner, kapitalist, hazcı ‘post modern!’ kültürü, damla damla inşa edilen maşeri vicdan tasına yıkıcı değerini bir anda boca ediverir. Böyle bir ortamda safları sıklaştırarak millî irfan, geleneksel sanat ve öz kültür kadar, kültür sanat yayıncılığına da ağırlık verilmeli, mevcutlara ek olarak pek çok yeni programlar tesis edilmelidir. Bir çıkış yolu varsa –ki vardır- budur.

HATADAN DÖNMEK FAZİLETTİR

Tekrar edelim... TV kanallarımızın tek uluslararası kültür programı, bir önceki paragrafta ifadesini bulan emperyalist kültür istilasının panzehiri mahiyetinde olan Devriâlem programı artık yok. Devriâlem kapandı. Ben üzülüyorum. Devriâlemin, estetik değerlerimizle âşina, hak ve hakikatten haber veren muhabirlerini, editörlerini, sunucularını birbirinden âlâ keyfiyetteki kültür sanat haberlerini takip edenler de üzülüyor. “Hatadan dönmek fazilettir” fehvasınca TRT’nin ilgili yöneticilerini vakitlice şapkalarını önlerine koyup düşünmeye ve hatadan dönmeye, programı tekrar yayın hayatıyla, kültürle, sanatla, hikmetle buluşturmaya davet ediyorum.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: KÜLTÜR SANATTA KOPYA ÇEKTİK

Geçtiğimiz günlerde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kültür sanat büyük ödüllerini takdim ederken kültür sanatta sınıfta kaldığımızdan yakınıyordu. Bu cümleler Reis-i Cumhurumuza ait: “Kendimizi bir cam fanusun içine hapsedemeyiz. Tarihin bir noktasında dondurup bırakamayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacaktır. Diğer alanlarla birlikte kültür sanatta da sadece kopya çektik, taklit ettik. Onları da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek şöyle dursun, mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise ne özü, ne şekli itibariyle dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke, toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Bu demek değildir ki hiçbir şey yapılmamıştır. Elbette çok takdire şayan kültür sanat eserleri ortaya konmuş, ancak bunlar sınırlı bir alanda kalmış, kendi toplumumuza dahi ulaşmakta zorlanmıştır.”

HAMLE ÇAPINDA İŞ YAPACAK EKİPLERE İHTİYACIMIZ VAR

Sn. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği topluma ulaşma meselesi önemli. Sanatkâr, sergi, seminer, panel, söyleşi, sempozyum ve TV programlarıyla topluma ulaşıp kültürün ve sanatın ihya ve inşa edici mesajını iletebilir.

Sn. Cumhurbaşkanımız yakınmakta yerden göğe kadar haklı. Bu alanda yapılacak çok iş var. Kültür sanatın henüz tartışılmamış, tartışılmaya açılmamış pek çok konusu; zarfı var. Konular tartışılmalı, zarflar açılmalı. Yeter ki Devriâlem ekibi gibi hamle çapında iş yapma ehliyet, kabiliyet ve liyakat sahibi kültür insanlarının önü kesilmesin.

‘KAPANAN HER BİR DERGİ KAYBEDİLEN BİR SAVAŞ…’

Naif bir dergi hüviyetinde yayın yapan Devriâlem programı sonlandırılınca Cemil Meriç’in meşhur ifadesi aklıma geldi. Hemen herkes Üstad Cemil Meriç’in mecmualara dair, “Bir neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar...” cümlelerine aşinadır. Üstad’a rahmet niyaz ederek, arz ettiğimiz tesbitini Devriâlem için de pekâlâ uyarlayabiliriz. Bu bir intihar aslında. Yönetici elitler bunu görmeli, farkına varmalı, farkına varacak insanlar işin başında bulunmalı. Devriâlem programı tekrar teşrih masasına yatırılarak uluslararası ilk ve tek kültür sanat programımızın önü açılmalı. Çünkü kültür sanat, toplumumuzun tutunduğu daldır. Kültür sanat milletimizin yurdudur. Milletler ve medeniyetler kültür-sanat değer ve eserlerinin üzerine inşa edilir.