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Polise 'direnmeyin' talimatına müebbet talebi
Polise 'direnmeyin' talimatına müebbet talebi
Foto: Arşiv

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet amiri Şerbetçi ve komiser Yıldırım hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet amiri Ali Şerbetçi ve komiser Hamit Ünal Yıldırım hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

 FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in "tedbir" adı altında takiyye geliştirdiği belirtilen iddianamede, şu denildi:

"Buna göre örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira atmak, hırsızlık yapmak, suç işlemek, dinen haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işlemek mubahtır. Onun verdiği emre göre 'gerekirse Allah'ı bile inkar etmek' mümkündür. Kısaca örgütün işlediği her günah veya kusurun, ayıbın, suçun 'kılıfı'na tedbir denilmektedir. 'Himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlamayan iş çevrelerinin, usulsüz dinlemelerle elde edilen bilgilerle tehdit edilerek, örgüte finansal destek sağlamaya zorlandıkları, yasa dışı yollarla kişilerin telefonlarının dinlenerek bu kişiler üzerinden çıkar sağlama faaliyetiyle haksız kazanç elde edilmesi amaçlanmıştır."

DİRENÇ KIRMAK İÇİN TALİMAT VERMİŞLER

İddianamede, dava dosyasına eklenen fezlekeye de atıfta bulunularak, söz konusu fezlekede darbe girişimine katılan ve gözaltına alınan askerlerin Whatsapp görünümlü ByLock uygulamasından paylaştıkları şu mesajlara yer verildi:

"Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı' ile başlayıp 'askere direnmesin arkadaşlar, direnenlerin direncini kırsınlar, özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın, herkese ulaşalım, abiler, emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler."

İddianamede, şüpheli Şerbetçi'nin, diğer şüpheli Yıldırım'a, "Tank gelirse kendilerini öldürtmesinler, TOMA ile tanka karşı koyamazlar teslim olsunlar" şeklinde talimat verdiği, Yıldırım'ın ise "Bu bir senaryo. Bu işten en çok kim yarar görecekse o tezgahlamıştır" ifadesini kullandığı belirtildi.

Şüphelilerin örgüt adına ByLock programında belirtilen şekilde yapılan çağrılara uyarak hareket ettikleri ve örgüt çağrısında belirtildiği gibi direnenlerin direncini kırmak için telkinde bulunduğu vurgulanan iddianamede, direnen kamu görevlilerinin, FETÖ'nün emir ve talimatları doğrultusunda direncini kırdıklarının anlaşıldığı aktarıldı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Ali Şerbetçi ve komiser Hamit Ünal Yıldırım hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 



İlgili Konular Ali Şerbetçi Hamit Ünal Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimi
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