Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:32, 06 Ocak 2017 Cuma
Genel
12:56, 06 Ocak 2017 Cuma

  • Paylaş
Protestolu senet sayısında büyük artış
Protestolu senet sayısında büyük artış

2016'nın ilk 11 ayında protesto edilen senet sayısı yüzde 1,7, tutarı ise yüzde 20,7 arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye genelinde geçen yılın ilk 11 ayında protesto edilen senet tutarı yüzde 20.7, senet adedi ise yüzde 1.7 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Kasım 2016 raporuna göre 2016 yılının ilk 11 ayında, toplam tutarı 10 milyar 685 milyon lirayı bulan 927 bin adet senet protesto edildi.

TBB Risk Merkezi raporuna göre adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken bunu Ankara, İzmir, Konya ve Antalya izledi.

Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul, yüzde 10’unu Ankara, yüzde 7’sini İzmir, yüzde 5’ini Antalya ve yüzde 4’ünü Gaziantep oluşturdu.

Tutar olarak senetlerin en az protesto edildiği iller de Bayburt, Siirt ve Tunceli olarak belirlendi.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
AKOM'u işgal eden askerlere müebbet talebi
AKOM'u işgal eden askerlere müebbet talebi

Darbe günü AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Bayram Oteli davasında gerekçeli karar
Bayram Oteli davasında gerekçeli karar

Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ı Yargıtay'ın ikinci bozma kararının ardından yeniden 15 yıl hapisle cezalandırdığı davanın gerekçeli kararı açıklandı
Protestolu senet sayısında büyük artış
Protestolu senet sayısında büyük artış

2016'nın ilk 11 ayında protesto edilen senet sayısı yüzde 1,7, tutarı ise yüzde 20,7 arttı
Polise 'direnmeyin' talimatına müebbet talebi
Polise 'direnmeyin' talimatına müebbet talebi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet amiri Şerbetçi ve komiser Yıldırım hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı
İzmir saldırganlarının kimlikleri belli oldu
İzmir saldırganlarının kimlikleri belli oldu

Bakan Bozdağ'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklamada, "Eylemi PKK gerçekleştirdi, 18 kişi gözaltına alındı"
Biden'dan Trump'a Büyü artık
Biden'dan Trump'a: Büyü artık

Biden, Trump'ın 'yetişkin olmasının vaktinin geldiğini' söyledi ancak bu tutumunun göreve geldikten sonra değişeceğine inandığını belirtti
İstanbul için yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
İstanbul için yoğun kar uyarısı, Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı
Tunceli'de 167 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 167 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı
İzmir Adliyesinde şehitler için tören
İzmir Adliyesinde şehitler için tören

Dün İzmir'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesinde tören yapılıyor
Hac kontenjanı 80 bine çıkarıldı
Hac kontenjanı 80 bine çıkarıldı

2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, bu sene 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek
e-ALES başvuruları başladı
e-ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafınadn ilk defa bu sene gerçekleştirilecek olan e-ALES sınavının başvuruları bugün başladı
CHP'den 'Anayasa teklifi' için canlı yayın talebi
CHP'den 'Anayasa teklifi' için canlı yayın talebi

CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu
Mardin Ömerli Belediyesi'ne kayyum atandı
Mardin Ömerli Belediyesi'ne kayyum atandı

DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
Torun bakan büyükannelerin maaşı belli oldu
Torun bakan büyükannelerin maaşı belli oldu

Torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Çavuşoğlu Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile görüştü
Çavuşoğlu, Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile bir araya geldi





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 