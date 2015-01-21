Protestolu senet sayısında büyük artış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye genelinde geçen yılın ilk 11 ayında protesto edilen senet tutarı yüzde 20.7, senet adedi ise yüzde 1.7 arttı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Kasım 2016 raporuna göre 2016 yılının ilk 11 ayında, toplam tutarı 10 milyar 685 milyon lirayı bulan 927 bin adet senet protesto edildi.
TBB Risk Merkezi raporuna göre adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken bunu Ankara, İzmir, Konya ve Antalya izledi.
Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul, yüzde 10’unu Ankara, yüzde 7’sini İzmir, yüzde 5’ini Antalya ve yüzde 4’ünü Gaziantep oluşturdu.
Tutar olarak senetlerin en az protesto edildiği iller de Bayburt, Siirt ve Tunceli olarak belirlendi.
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