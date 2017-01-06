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14:32, 06 Ocak 2017 Cuma
Irak
13:59, 06 Ocak 2017 Cuma

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Irak güçleri DEAŞ'tan köyü geri aldı
Irak güçleri DEAŞ'tan köyü geri aldı

Irak güçleri Musul'un doğusunda bir mahalle ile Enbar'daki yedi köyü DEAŞ'tan geri aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak güçlerinin, Musul'u DEAŞ'tan geri alma operasyonu kapsamında kentin doğusundaki bir mahalle ile Enbar vilayetine bağlı 7 köyü geri aldığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasında yer alan El-Musenna Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.

Tümgeneral Numan Abduzzubai de Enbar vilayetinin batısında bulunan 7 köyün çatışma yaşanmadan DEAŞ'tan alındığını söyledi.

DEAŞ mensuplarının bölgeden kaçtığını ifade eden Abduzzubai, kurtarılan köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.



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