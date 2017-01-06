Irak güçleri DEAŞ'tan köyü geri aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak güçlerinin, Musul'u DEAŞ'tan geri alma operasyonu kapsamında kentin doğusundaki bir mahalle ile Enbar vilayetine bağlı 7 köyü geri aldığı bildirildi.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasında yer alan El-Musenna Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.
Tümgeneral Numan Abduzzubai de Enbar vilayetinin batısında bulunan 7 köyün çatışma yaşanmadan DEAŞ'tan alındığını söyledi.
DEAŞ mensuplarının bölgeden kaçtığını ifade eden Abduzzubai, kurtarılan köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.
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